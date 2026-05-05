Athletic de Bilbao anunció al técnico de su próximo proyecto

Oscar Sandoval

Athletic de Bilbao comenzará un nuevo proyecto a partir de la próxima temporada después de los cuatro años en los que Ernesto Valverde estuvo al frente y el elegido para tomar las riendas fue Edin Terzic quien ganó admiradores durante su etapa en Borussia Dortmund.

ℹ️ Edin Terzić será el entrenador del Athletic Club las dos próximas temporadas. — Athletic Club (@AthleticClub) May 5, 2026

Athletic confirmó la llegada de Terzic quien firmó un contrato por las dos próximas campañas, el alemán aprobó con nota alta su examen final como estratega tras su paso por Dortmund, equipo con el que ganó una Pokal y llevó a la final de la Champions League.

Terzic quien tomó un año sabático, se siguió preparando y tuvo algunas ofertas para volver a los banquillos en el mercado invernal, pero rechazó las invitaciones a la espera de una oportunidad para ser el eje de un proyecto y Athletic tocó a su puerta.

Las negociaciones entre el club español y el técnico tomaron fuerza después del anuncio de la salida de Valverde. Athletic informó que Terzic “será presentado de manera oficial” al terminar la presente temporada.