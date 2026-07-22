Athletic Club está "orgulloso" de tener tres campeones del mundo

Redacción FOX Deportes

Edin Terzic, entrenador del Athletic, admitió que es "muy especial" para el club rojiblanco tener en la plantilla a tres campeones del mundo como Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, todos ellos además con un papel relevante en el título conquistado por España en Estados Unidos.

🎙️ Edin Terzić, sobre los mundialistas del @AthleticClub



"Es muy especial tener tres campeones del mundo en tu equipo, sobre todo en el Athletic. Estoy en contacto con ellos y tengo muchas ganas de tenerlos aquí"



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"Es muy especial y forma parte de la historia del club. Estamos orgullosos de que estos jugadores formen parte de nuestro vestuario. Y personalmente estoy deseando que vuelvan y empezar a trabajar con ellos", subrayó el técnico alemán tras el triunfo en el tercer amistoso de pretemporada del equipo bilbaíno.

Terzic reveló que ha mantenido contacto con los tres mundialistas porque cree que "es muy importante establecer una conexión (con ellos) aunque sea a distancia y que no vengan en agosto y escuchen mi voz por primera vez".

🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟



✅ Triunfo del Athletic en su tercer amistoso de pretemporada. #SestaoRiverAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/RbizZGUkF0 — Athletic Club (@AthleticClub) July 22, 2026

"Por ahora sólo queremos que disfruten del momento. Es un momento muy especial para ellos, para sus familias y para nosotros como entrenadores y como equipo", incidió Terzic antes de restar trascendencia al posible interés de Barcelona en el fichaje de Laporte.

"Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre. Tengo muchas ganas de que todos estos jugadores regresen y empiecen a trabajar con nosotros", zanjó el entrenador germano sobre este asunto.