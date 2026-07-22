Redacción FOX Deportes
Athletic Club está "orgulloso" de tener tres campeones del mundo
Edin Terzic aseguró que ha tenido contacto con Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams
Edin Terzic, entrenador del Athletic, admitió que es "muy especial" para el club rojiblanco tener en la plantilla a tres campeones del mundo como Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, todos ellos además con un papel relevante en el título conquistado por España en Estados Unidos.
"Es muy especial y forma parte de la historia del club. Estamos orgullosos de que estos jugadores formen parte de nuestro vestuario. Y personalmente estoy deseando que vuelvan y empezar a trabajar con ellos", subrayó el técnico alemán tras el triunfo en el tercer amistoso de pretemporada del equipo bilbaíno.
Terzic reveló que ha mantenido contacto con los tres mundialistas porque cree que "es muy importante establecer una conexión (con ellos) aunque sea a distancia y que no vengan en agosto y escuchen mi voz por primera vez".
"Por ahora sólo queremos que disfruten del momento. Es un momento muy especial para ellos, para sus familias y para nosotros como entrenadores y como equipo", incidió Terzic antes de restar trascendencia al posible interés de Barcelona en el fichaje de Laporte.
"Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre. Tengo muchas ganas de que todos estos jugadores regresen y empiecen a trabajar con nosotros", zanjó el entrenador germano sobre este asunto.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT