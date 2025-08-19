Aprobado: Franco Mastantuono dejó una buena impresión

Redacción FOX Deportes

Además de la victoria del Real Madrid y el gol de Kylian Mbappé, otro highlight en el partido ante Osasuna fue el debut de argentino Franco Mastantuono, primer cambio oficial de Xabi Alonso en La Liga de España.

"Me ha gustado mucho. Podía aportar. No se ha preparado con nosotros, pero tenía muchas ganas”, dijo en rueda de prensa posterior a la victoria 1-0 de su equipo, donde Mastantuono entró a los 68 minutos.

🇦🇷 M A S T A N T U O N O 🇦🇷 pic.twitter.com/cICYqb6wrk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2025

“Lo emocional a veces pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es positivo su debut”, señaló sobre su déficit de entrenamientos del futbolista de 18 años respecto a sus compañeros.

Mastantuono que fue presentado con el Real Madrid el pasado jueves 14 de agosto, al cumplir la mayoría de edad, se incorporó a los entrenamientos el día 15 y debutó cuatro días después. Todo muy rápido.