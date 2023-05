Antoine Griezmann quiere ser histórico con Atlético de Madrid

El francés Antoine Griezmann, autor de dos tantos en la victoria de Atlético de Madrid ante Cádiz, declaró que está muy contento por la victoria, los dos goles que ha anotado y que espera ser recordado en el club como una leyenda "dentro de muchos años".

Define a Grizi con un emoji. pic.twitter.com/mQhy3sIWAW — Atlético de Madrid (@Atleti) May 3, 2023

"Estoy muy contento del partido. No me dieron el premio al mejor jugador del mes de abril y estaba enfadado. He disfrutado mucho. Es una alegría haber metido cinco goles y haber hecho un buen partido", dijo el futbolista.

Sobre los dos tantos anotados, Griezmann explicó que habló con Carrasco antes del partido y acordaron que éste se fijase en el pase atrás. "He hablado con él y dijimos que, si él estaba adelante, el pasé atrás existía y así fue en el primer tanto. En el segundo tuve un buen entendimiento con Lemar".

El futbolista quiere batir el récord de máximo goleador de la historia del Atlético, que ostenta Luis Aragonés. "Los máximos goleadores del club son leyendas y sí que me gustaría que me recordasen por eso en este club dentro de muchos años. Lucho por eso", manifestó.