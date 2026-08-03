Angeliño volverá a Deportivo La Coruña 14 años después

Oscar Sandoval

Deportivo La Coruña busca construir un proyecto sólido que le permita competir por la permanencia tras conseguir el ascenso. El club necesitaba futbolistas con experiencia y después de incorporar a Pierre-Emerick Aubameyang, estaría cerca de cerrar el regreso de Angeliño.

🇩🇪 Vive desde dentro a viaxe a Alemaña e o partido ante o FC ST Pauli



📹 Completo na nosa canle de YouTube 👇 pic.twitter.com/DIlIm0mErD — RC Deportivo (@RCDeportivo) August 3, 2026

La operación estaría encaminada para que el defensor español firme con el ‘Dépor’ en las próximas horas. Según la información publicada por AS, Roma y el conjunto gallego habrían alcanzado un acuerdo para una cesión con opción de compra tras varias semanas de negociaciones.

La opción de compra rondaría los 2.5 millones de euros, una cantidad que 'Depor' podría asumir en caso de conseguir la permanencia.

Angeliño viajaría a Italia para completar las pruebas médicas y sumarse a la pretemporada que realiza el equipo español en Florencia, donde enfrentará a Fiorentina el próximo jueves.