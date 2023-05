Andrés Guardado ya decidió cuándo dejará el futbol europeo

El contrato de Andrés Guardado termina en un mes, pero él está muy seguro de que se quedará un año más con el Betis y que después de eso será momento de abandonar para siempre el futbol europeo.

El ‘Principito’ aseguró que le queda un año rindiendo al máximo, por lo que espera mantenerse una temporada más en la Liga de España, uno de los dos mejores campeonatos a nivel mundial.

“Creo que me queda un año más al máximo nivel. Terminar a los 37 sería increíble”, comentó el mexicano en entrevista con Diarios de Bicicleta, donde explicó por qué ha decidido mantenerse en el Betis tanto tiempo y por qué se aferrará a continuar en la institución hasta 2024.

“Ya son seis años y voy por el séptimo en Betis. Me encanta competir al máximo nivel y por eso me he quedado aquí, para demostrar que no estoy en declive, todavía tengo mucho que ofrecer. Llegué al Betis al inicio de un nuevo proyecto, nos clasificamos para la competición europea y ganamos la Copa del Rey. Lo más bonito que he vivido en el futbol”, añadió el mediocampista, 18 veces titular esta campaña.

¿Se retirará Guardado del futbol profesional el próximo año?

Él solo habló de su ciclo en Europa, pero desde el momento en que asegura que a sus 37 años dejará de estar al máximo nivel, quizá el alejarse de las canchas sea su mejor opción, pero todo dependerá de cómo se sienta tras la próxima temporada.

Andrés ya se retiró oficialmente de la Selección Mexicana y también tiene fecha para detener su inigualable carrera en Europa, misma que ha largado sin interrupción desde que dejó al Atlas en 2007 para emigrar al Deportivo La Coruña, donde después dio el salto a Valencia, Bayer Leverkusen y PSV.

Estamos ante los últimos momentos de la vida futbolística de Guardado, pero al menos se le sigue viendo en buen nivel, pues nadie regala mil 278 minutos en la actual Liga de España.