Andreas Christensen, la nueva baja del Barcelona

Redacción FOX Deportes

Pésimas noticias para el Barcelona, Andreas Christensen se lesionó en la práctica previA al duelo ante Villarreal de la Jornada 17 de La Liga.

El cuadro catalán informó que las pruebas médicas que se le realizaron al defensa se le diagnosticó una “ruptura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento”.

El tratamiento que se optará para el danés será “conservador” y el tiempo de baja lo determinará su evolución. Sin embargo, este tipo de problema suele tomar alrededor de tres o cuatro meses para sanar.

De esta manera, Hansi Flick podría contar con él hasta marzo o abril de 2026, periodo en el que el equipo estaría disputando la Jornada 29 o 30 de La Liga, así como los cuartos de final de la Champions League y las rondas de eliminación directa de la Copa del Rey, en ambos casos si clasifica.

Esta temporada, Christensen ha disputado 17 de los 24 encuentros que ha tenido el Barcelona.