Alejandro Grimaldo confirmó contactos con Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Alejandro Grimaldo aceptó “que hay conversaciones” con Atlético de Madrid para materializar su fichaje de cara a la nueva temporada, pero explicó que de momento, no hay “nada oficial” y apuntó que puede haber noticias “en los próximos días”.

Un puñado de golazos con el sello del cumpleañero @luchogarcia14 🤩 pic.twitter.com/IrtJLuIFbV — Atlético de Madrid (@Atleti) June 24, 2026

“Está claro que hay conversaciones, hemos hablado, pero nada oficial. Entonces veremos en los próximos días lo que pasa”, valoró en declaraciones en el canal de ‘Twitch’ de Ibai Llanos, después de que Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, publicara que ya hay acuerdo verbal entre los clubes y el jugador para su transferencia al conjunto ‘Colchonero’.

Grimaldo también expuso que le gusta el Atlético de Madrid. “Siempre lo he dicho. Eso no es una noticia nueva”, apuntó el lateral, que ha jugado los últimos tres cursos en Bayer Leverkusen, con un total de 145 partidos, con 30 goles y 45 asistencias.

El internacional en 14 ocasiones, que ahora concentrado con la Selección Española en la localidad estadounidense de Chattanooga, es el objetivo actualmente del Atlético de Madrid para reforzar el lateral izquierdo.