Publicación: miércoles 8 de julio de 2026

Héctor Cantú

A pesar del último escándalo, Aurélien Tchouaméni seguirá en el Real Madrid

El francés ha firmado su continuidad con el equipo merengue

El Real Madrid ha hecho un movimiento inesperado y por adelantado con Auréliene Tchouaméni a pesar del conflicto que sacudió al vestidor a finales de la temporada pasada.

Según se ha adelantado, el club y el jugador francés, quien se encuentra concentrado con su selección en el Mundial 2026, han firmado la extensión de su contrato hasta el 2031.

La noticia toma relevancia luego de que el galose viera envuelto en la polémica luego de que se diera a conocer un connato de bronca que sostuvo con el uruguayo Federico Valverde, quien terminó en el hospital para ser suturado.

La 'maldición del capitán' vuelve a golpear al Real Madrid

Desde 2021, de manera consecutiva, los primeros capitanes del Real Madrid han terminado por salir del equipo. Aquí la lista de los que se fueron.
Sergio Ramos (2021). Salió inesperadamente tras no saber que la oferta de renovación con los merengues había expirado.
Marcelo (2022): El brasileño fue perdiendo protagonismo en su última campaña terminó en el futbol griego con el Olympiakos
Karim Benzema (2023): Comunicó por sorpresa que no continuaría en el futbol español y terminó jugado en la Saudi Pro League.
Nacho (2024). Se convirtió en capitán y levantó la Champions League en Wembley, Así se despidió sin oferta de renovación.
Luka Modric (2025). No recibió oferta de renovación y abandonó el club para irse al Milan tras el Mundial de Clubes.
Dani Carvajal (2026): el último capitán en salir del club. Perdió protagonismo con Álvaro Arbeloa

Con la extensión, se asegura que el jugador se mantenga en la institución por tres años más y sea una de las piezas fuertes del equipo que comandará en el banquillo Jose Mourinho.

Tchouaméni, por ahora, es duda para ver minutos en el juego que inaugure los cuartos de final de la Copa del Mundo, en el que Francia se medirá a Marruecos en lo que ha sido denominado un partido de alto riesgo.

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