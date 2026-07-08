A pesar del último escándalo, Aurélien Tchouaméni seguirá en el Real Madrid

Héctor Cantú

El Real Madrid ha hecho un movimiento inesperado y por adelantado con Auréliene Tchouaméni a pesar del conflicto que sacudió al vestidor a finales de la temporada pasada.

Según se ha adelantado, el club y el jugador francés, quien se encuentra concentrado con su selección en el Mundial 2026, han firmado la extensión de su contrato hasta el 2031.

La noticia toma relevancia luego de que el galose viera envuelto en la polémica luego de que se diera a conocer un connato de bronca que sostuvo con el uruguayo Federico Valverde, quien terminó en el hospital para ser suturado.

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Con la extensión, se asegura que el jugador se mantenga en la institución por tres años más y sea una de las piezas fuertes del equipo que comandará en el banquillo Jose Mourinho.

Tchouaméni, por ahora, es duda para ver minutos en el juego que inaugure los cuartos de final de la Copa del Mundo, en el que Francia se medirá a Marruecos en lo que ha sido denominado un partido de alto riesgo.