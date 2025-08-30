24 años después, Oviedo volvió a ganar en la Liga

EFE

El Real Oviedo, que empezó muy impreciso, creció en el partido, acabó siendo mejor que la Real Sociedad y, gracias a un gol de Dendoncker en el primer tiempo, sumó su primer triunfo en Primera División 24 años después (1-0).

Paunovic cambió el dibujo de su Real Oviedo, pasó al habitual 4-3-3 y apostó por Fede Viñas en vez de Rondón en la punta del ataque; mientras, Sergio Francisco introducía cuatro cambios en su Real Sociedad, con Gorrotxa y Oskarsson como jugadores más destacados.

El Oviedo arrancó el partido intentando mandar, pero las pérdidas de balón dieron alas a una Real Sociedad que, sin hacer mucho, sí llegó con peligro a las inmediaciones el área de Aarón Escandell, aunque el portero carbayón no tuvo que hacer ninguna parada.

Al partido le faltaba ritmo y las interrupciones no ayudaban, ya que el juego se paró dos veces tras un choque de cabezas entre Viñas y Aihen primero, y un golpe en la rodilla de Ilyas Chaira después; precisamente, dicha molestia obligó a Paunovic a cambiar al de Ripoll, dando entrada a Hassan y pasando a Ilic a la banda izquierda.

🎥 Leander Dendoncker open scoring for Oviedo



🇪🇸 Real Oviedo 1-0 Real Sociedadpic.twitter.com/Lc7gkxg9wZ — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 30, 2025

Cuando mejor estaba la Real Sociedad, que acumulaba ya seis saques de esquina, una pérdida de Aihen permitió a Hassan correr, dejar atrás a Gorrotxa y poner un centro atrás que Dendoncker convirtió en el 1-0 final con un gran disparo de zurda ante Álex Remiro.

Después de la anotación, aunque Real Sociedad estuvo a punto de empatar en varias ocasiones, Oviedo cerró su defensa y obtuvo el triunfo que sin duda es histórico.