Una épica carrera en Portland le dio el tetracampeonato de IndyCar a Alex Palou

EFE

El español Àlex Palou (Chip Ganassi) se proclamó este domingo campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera (2021, 2023, 2024 y 2025) tras terminar tercero el Gran Premio de Portland (Estados Unidos), a falta de dos pruebas para el final de la temporada.

Palou comenzó la carrera con 121 puntos en la clasificación sobre su único rival por el título, el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren), y para proclamarse campeón solo necesitaba mantener una diferencia de 108.

X4 INDYCAR SERIES CHAMPION 🏆🏆🏆🏆



Thank you @CGRTeams for all the effort and thank you @DHLUS for giving us everything we need.



THANK YOU to all the fans for the insane support. LFG! pic.twitter.com/pbieyKSmMu — Alex Palou Montalbo (@AlexPalou) August 10, 2025

O'Ward salió en la 'pole' y lideró la carrera durante las primeras vueltas, pero todo se torció para el mexicano en el giro 21, cuando su monoplaza empezó a perder potencia debido a un fallo electrónico.

A duras penas llegó a boxes, donde perdió 8 vueltas respecto a los líderes mientras sus mecánicos trataban de devolver el Arrow McLaren a la vida.

El campeonato se le había puesto muy de cara a Palou, que mientras O'Ward perdía vueltas en boxes corría segundo, rodaba segundo solo por detrás del australiano Will Power (Team Penske).

El catalán había salido quinto en la parrilla después de salirse de la pista este sábado durante el 'Fast Six', la ronda donde se define la 'pole' y los primeros seis lugares.

The three-peat is complete! Alex Palou wins his fourth INDYCAR championship. 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Q4Tj9zvcDK — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) August 10, 2025

Palou, fue recortando segundos hasta colocarse a la estela de Lundgaard. Le intentó pasar por el interior a falta de 14 vueltas, pero el danés recuperó su posición.

El catalán lo dio todo en la pista. Volvió a intentar el pase a 4 vueltas del final, esta vez por el exterior, pero Lundgaard se defendió y Palou se salió del asfalto. En una gran demostración de pilotaje, controló su monoplaza y regresó.

Finalmente cruzó la línea de meta en el podio, pero con la sonrisa de sumar su cuarta corona.

Solo A.J. Foyt con siete títulos y Scott Dixon con seis tienen más campeonatos que Palou, que empata con cuatro con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti.