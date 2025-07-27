Pato O'Ward ganó 'de rebote' la 'pole position' del GP de Portland

EFE

Àlex Palou (Chip Ganassi) saldrá en la quinta posición este domingo en el Gran Premio de Portland (Estados Unidos), una carrera en la que el piloto español podría conquistar su cuarto título de la Indycar.

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren), el único rival que aún le puede disputar el título, saldrá desde la 'pole'.

El danés Christian Lundgaard marcó el mejor tiempo en la sesión de clasificación, pero el compañero de O’Ward en Arrow McLaren recibió una penalización de seis puestos en la parrilla por un cambio de motor.

Pato O'Ward is the only driver to complete every lap this year. Christian Lundgaard has only missed a single lap all season. pic.twitter.com/JWFYemKv28 — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) August 9, 2025

Lundgaard hizo un tiempo de 58.393 segundos, mientras que O'Ward se quedó a +0.141 y Palou a +0.275.

Palou se salió de la pista durante el 'Fast Six', la ronda donde se define la 'pole' y los primeros seis lugares en la parrilla, quedando relegado a la tercera fila.

"Di lo mejor de mí, intenté ir lo más rápido posible, quizá fui un poco al límite. Pero estoy contento de estar en el Fast Six, de salir entre los seis primeros mañana y listo para pelear", dijo Palou en declaraciones a Fox Sports al finalizar la sesión.

Christian Lundgaard lays down the fastest lap in Portland qualifying! He will start P.7 due to a grid penalty (engine change).



Pato O'Ward will lead them to green tomorrow. pic.twitter.com/p8Jm26qkGS — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) August 9, 2025

O'Ward, por su lado, se mostró satisfecho con el resultado: "Muy contento con esta gran clasificación, vamos a salir primeros, así que es lo mejor. Este fue nuestro circuito más difícil el año pasado, así que es un gran paso adelante".

A tres carreras del final del campeonato, Palou aventaja a O’Ward por 121 puntos en la clasificación. Para proclamarse campeón mañana, solo necesita conservar una diferencia de 108.

Sería el cuarto campeonato para el piloto catalán, que ya conquistó la Indycar en 2021, 2023 y 2024.