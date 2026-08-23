México en lo más alto: 'Pato' O'Ward se impuso en Milwaukee

Hiram Marín

El óvalo de Milwaukee fue testigo de una cátedra al volante por parte de Patricio 'Pato' O'Ward en la IndyCar Series. El regiomontano administró con precisión quirúrgica el desgaste de sus neumáticos y ejecutó rebases cruciales en el tráfico a alta velocidad.

Tras defender la posición de honor en las vueltas finales ante los embates de sus rivales, cruzó la meta para subir a lo más alto del podio.Con este magistral triunfo en Wisconsin, Pato rompió una racha sin victorias en el campeonato que se remontaba a su triunfo en Mid-Ohio en julio pasado.

THE CREAM OF THE CROP ?



Pato O'Ward wins the Snap-on Milwaukee Mile 250! pic.twitter.com/9B1vDUlk0c — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 30, 2026

La victoria representa su segundo triunfo de la campaña 2026 y reafirma que la constancia es su mayor virtud cuando entra a la pista.

El mexicano celebró efusivamente en la recta principal ante el reconocimiento del público y de su escudería Arrow McLaren. En la tabla general del campeonato, este resultado catapulta a O'Ward en la lucha directa por las primeras posiciones de la clasificación.

Pato O'Ward wins in Milwaukee! pic.twitter.com/t1nAAeeig0 — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) August 30, 2026

Los valiosos puntos acumulados en la recta final del calendario le permiten recortar distancias frente a los líderes del serial. Su desempeño en los óvalos sigue siendo una garantía de puntos pesados para sus aspiraciones al título continental.

La gesta en el Milwaukee Mile adquiere un valor histórico monumental al significar su victoria número 11 en la categoría. Con este logro, Patricio iguala el histórico récord de Adrián Fernández como el piloto mexicano más ganador en monoplazas de Estados Unidos.

A sus 27 años, 'Pato' ya comparte la cima de la gloria del automovilismo azteca y apunta a convertirse en el líder solitario de todos los tiempos.