Me hubiera encantado pelear un poco más: Pato O'Ward

Pato O’Ward se había mantenido en la pelea por el campeonato, en parte, por completar todas las vueltas de cada carrera.

Así que cuando su auto perdió potencia en la vuelta 21 de la carrera de 110 giros este domingo en el Portland International Raceway, lo que más le decepcionó fue no poder continuar con esa racha, más que el hecho de que ese problema mecánico dejara el campeonato fuera de su alcance.

O’Ward terminó en el puesto 25 y necesitaba al menos el 12.º lugar para mantener vivas sus opciones al título. Y eso solo si Alex Palou terminaba en las últimas posiciones. Palou finalizó tercero para asegurar con holgura su cuarto título de IndyCar, de forma dominante y con dos carreras todavía por disputar en la temporada.

"Mi objetivo todo el año fue terminar todas las vueltas", dijo O’Ward. "Así que, tristemente, ese sueño se acabó… No estaba realmente tan ansioso por ganar el campeonato. Él prácticamente ya estaba en la delantera, como dije al inicio del fin de semana. Pero nos habría encantado hacerlo tal vez un poco más interesante".

O’Ward tiene una ventaja de 64 puntos sobre Scott Dixon por el segundo lugar en la clasificación, así que este revés no debería impedirle lograr su mejor temporada en cuanto a puntos.

¿El problema? Un cable suelto que formaba parte del sistema del motor, el cual provocó un cortocircuito en el arnés de cables y quemó la caja de inyección directa. Hubo que reemplazar la caja y el arnés, lo que obligó a O’Ward a quedarse sentado en su auto mientras los mecánicos hacían el trabajo. Terminó con 10 vueltas de desventaja.

O’Ward explicó que el auto prácticamente se apagó.

"Salí de la curva 7 y simplemente se apagó y nunca volvió a encender", dijo O’Ward. "Tuvieron que cambiar parte del cableado eléctrico del auto. Para entonces, solo estás rodando".

El piloto de Arrow McLaren, que había partido desde la pole position, lideró las primeras 15 vueltas de la carrera antes de que el problema surgiera unas seis vueltas más tarde.

"Es una pena", dijo O’Ward. "Me habría encantado conseguir otra victoria. Realmente no me importaba si él aseguraba el campeonato aquí o no.

"Pero cuando tienes el rendimiento para pelear por la victoria, y en la clasificación logras ponerte en posición para hacerlo, y luego lo tiras por algo así, es como… argh".

En cuanto a Palou, dijo que pudo ver lo que estaba ocurriendo y simplemente trató de concentrarse en ganar la carrera.

"Podía ver en una de las pantallas de la recta que el auto número 5 de O’Ward iba muy lento", dijo Palou. "No es así como quieres que se decida una pelea por el campeonato".