Kyle Kirkwood evitó una nueva victoria de Alex Palou en IndyCar

Reuters

El estreno del circuito urbano de Arlington ofreció una carrera intensa y estratégica en la tercera fecha de la temporada de IndyCar Series, donde Kyle Kirkwood se llevó la victoria tras una maniobra decisiva en el tramo final del recorrido.

El piloto estadounidense de Andretti Global completó las 70 vueltas y superó al campeón vigente Alex Palou, quien terminó segundo, mientras Will Power cerró el podio en el nuevo trazado callejero texano.

4 Takeaways From Inaugural Arlington Race: Kyle Kirkwood Wins With Big-Time Move @IndyCarOnFOX https://t.co/xsZYoimfJx — Bob Pockrass (@bobpockrass) March 15, 2026

La carrera se definió cuando Kirkwood lanzó el ataque definitivo sobre Palou a falta de 16 giros para el final, después de haber recortado una desventaja considerable tras las detenciones en pits.

El español mantuvo el ritmo y evitó riesgos en las últimas vueltas, lo que aseguró el segundo lugar pero impidió que el tetracampeón de la categoría sumara su primer triunfo del año.

Did your driver earn a Top-10 finish at the inaugural Java House Grand Prix of Arlington? pic.twitter.com/k1Jv39XLZE — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) March 15, 2026

Detrás de los tres primeros llegó Marcus Ericsson en cuarto sitio, mientras el mexicano Patricio O'Ward completó una actuación sólida al terminar quinto. El regiomontano partió desde la tercera posición y se mantuvo competitivo durante gran parte del recorrido, aunque perdió algo de terreno en la segunda parada en pits. Aun así, defendió su lugar en el cierre y firmó su tercer Top-5 en las tres primeras carreras del calendario.

INDYCAR’s first @JavaHouse Grand Prix of Arlington podium! 🍾🏁 pic.twitter.com/rkuoqBcqZm — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) March 15, 2026

El resultado en Arlington también confirmó lo abierto que ha comenzado el campeonato 2026. Con el triunfo de Kirkwood, la temporada suma tres carreras y tres ganadores distintos, una señal del equilibrio que domina la categoría en este arranque. En ese contexto, O’Ward se ha mantenido como uno de los pilotos más constantes del año y marcha tercero en el campeonato, pese a que aún no ha logrado subir a lo más alto del podio.