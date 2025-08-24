Joseph Newgarden puso la música en el GP de Nashville

Redacción FOX Deportes

Joseph Newgarden del equipo Penske conquistó este domingo la última carrera de la temporada de la IndyCar y lo hizo en el óvalo de Nashville, su ciudad natal, por delante del español Álex Palou de Chip Ganassi, ya matemáticamente campeón.

Palou pudo celebrar pese a su segunda plaza en Nashville. Para el catalán fue un día de fiesta en el que recibía la Astor Challenge Cup, el trofeo que se entrega al campeón de la IndyCar.

Newgarden encadenó su undécima temporada consecutiva con al menos una victoria en la IndyCar, la segunda mejor marca en la historia del campeonato, detrás de Scott Dixon (21).

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) salió desde la pole, pero tuvo que retirarse en la vuelta 127 de 225, cuando estaba en plena lucha por la victoria.

Palou, cuádruple campeón de la IndyCar, terminó una temporada extraordinaria en la que ganó su tercer título consecutivo, ganó las 500 Millas de Indianápolis y sumó un total de ocho victorias.

A los 28 años fue el más joven piloto en encadenar tres campeonatos consecutivos, una hazaña que solo habían logrado Dario Franchitti, Sebastien Bourdais y Ted Horn. Está a tres campeonatos del legendario AJ Foyt, el más ganador en la historia de la IndyCar.

Fue una carrera marcada por las banderas amarillas, la primera de ellas ya en la vuelta de apertura y con el danés Christian Rasmussen como responsable, tras estrellarse contra el muro.

Rasmussen terminó su carrera de forma inmediata después de que hace apenas una semana consiguiera en Milwaukee, también en un óvalo, la primera victoria de su carrera en la IndyCar.