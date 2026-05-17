Cómo ver las 500 Millas de Indianápolis 2026: Streaming y horarios

Redacción FOX Deportes

La edición número 110 de las 500 Millas de Indianápolis será transmitida en vivo por FOX y se podrá ver en streaming a través de FOX One. A continuación, todos los detalles, incluidas las fechas de prácticas, los horarios, los canales de televisión y las opciones de streaming.

¿Cuándo son las 500 Millas de Indianápolis 2026?

La edición 2026 de las 500 Millas de Indianápolis se llevará a cabo el domingo 24 de mayo de 2026 en el Indianapolis Motor Speedway.

La cobertura comienza a las 10:00 a.m. ET por FOX y la bandera verde se ondeará a las 12:30 p.m. ET. La Indy 500 también podrá verse en streaming por FOX One.

¿Dónde se corren las 500 Millas de Indianápolis?

La carrera se disputará en el Indianapolis Motor Speedway, en Indianápolis, Indiana. El circuito consta de 200 vueltas y 500 millas, y cuenta con rectas de 5/8 de milla de longitud.

¿Qué son las las 500 Millas de Indianápolis?

Es una carrera de monoplazas y una de las más antiguas, la primera edición se realizó en 1911.

Consiste de 200 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj.

Por seguridad, no se celebra cuando hay lluvia y se pospone hasta que la pista se haya secado.