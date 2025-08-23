Christian Rasmussen no dejó marcar un récord a Álex Palou

EFE

El danés Christian Rasmussen, del equipo Ed Carpenter dio la sorpresa este domingo al ganar el Milwaukee Mile, penúltima carrera de la Indy Car en 2025, por delante del español Álex Palou de Chip Ganassi, ya matemáticamente campeón, quien perdió la oportunidad de igualar las diez victorias en una temporada.

Palou, tetracampeón y dominador del campeonato en los últimos tres años, lideró la carrera en el oval de Milwaukee durante 195 de las 250 vueltas, pero fue superado por Rasmussen a falta de quince para el final.

El piloto catalán, que hace historia en la IndyCar en el Chip Ganassi, venía de celebrar su tercera corona consecutiva, pero le quedaba un último desafío.

De ganar las últimas dos carreras, podía igualar las diez victorias en una temporada que solo consiguieron AJ Foyt en 1964 y Al Unser en 1970.

Con el triunfo de Rasmussen en Milwaukee, ese objetivo se desvaneció para un Palou que, sin embargo, está a punto de cerrar una temporada inolvidable en la que también se convirtió en el primer español en ganar las 500 Millas de Indianápolis.

"Diría que estás loco, eso es lo que pensaría. Para mí ya era un sueño solo formar parte de IndyCar, ser piloto de Indy, tener la oportunidad de ganar una carrera, dos carreras, un campeonato, pero la verdad que todo lo que hemos podido conseguir, las oportunidades que tengo con este equipo cada fin de semana de luchar por carreras, luchar por campeonatos, conseguir unas 500 Millas de Indianápolis, es increíble", afirmó Palou a EFE en una entrevista el pasado viernes.

"Diría que estás loco, y todavía aún lo pienso que es una locura estar en la situación en la que estamos", añadió.

Para Rasmussen fue la primera victoria de su carrera en 30 pruebas de la IndyCar. Hacía cuatro años que la IndyCar no tenía a un ganador inédito en una de sus carreras.

La temporada de la IndyCar concluirá el próximo domingo en Nashville.