Álex Palou ya es campeón, pero no baja el ritmo

EFE

El español Álex Palou, tetracampeón de la IndyCar, fue el mejor este sábado en las clasificaciones del Milwaukee Mile y saldrá desde la pole este domingo en la penúltima carrera de un campeonato en el que dominó de principio a fin.

Palou fue el mejor en el oval de Milwaukee con un promedio de velocidad de 162.971 millas por hora y saldrá por delante de David Malukas y del mexicano Pato O'Ward.

"Sabía que tenía buen coche, solo quería sacar máximo provecho, así que intenté conseguir la máxima velocidad posible y un poco más. Es genial conseguir la pole aquí", dijo Palou tras sellar su pole.

Palou ganó la semana pasada su tercer campeonato consecutivo y ganó ocho carreras en esta campaña, lo que le deja a dos victorias de igualar el récord absoluto, a falta de dos pruebas para el final.