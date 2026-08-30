Álex Palou se coronó pentacampeón en IndyCar

EFE

El español Álex Palou del equipo Chip Ganassi se coronó este domingo campeón de la IndyCar por quinta vez en su carrera y por cuarta consecutiva, tras terminar en la décima posición la segunda carrera del día en el oval de Milwaukee.

A Palou le valía con terminar entre los primeros veinte para poner sus manos en un nuevo título de IndyCar, categoría de la que ya es el tercer piloto más ganador de siempre, con cinco coronas, a una de Scott Dixon y a dos de AJ Foyt.

ALEX PALOU IS YOUR 2026 NTT INDYCAR SERIES CHAMPION! pic.twitter.com/MVR2xWT5Uw — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) August 30, 2026

El español, nacido en Sant Antoni de Vilamajor en 1997, igualó además el récord de cuatro títulos consecutivos logrado por el francés Sebastien Bourdais.

También fue un día grande para el mexicano Pato O'Ward, que ganó las dos carreras disputadas este domingo en el Milwaukee Mile.