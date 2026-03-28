Álex Palou regresó por lo suyo y arrasó en el Gran Premio de Alabama de IndyCar

EFE

El español Álex Palou (Chip Ganassi Racing), cuatro veces campeón y defensor del título de la IndyCar Series, sumó este domingo su segunda victoria de la temporada en el Gran Premio Children’s of Alabama, que se disputa en el Barber Motorsports Park de Birmingham (Estados Unidos).

El piloto catalán salió desde la primera posición de la parrilla por primera vez en 2026, y aunque lideró toda la prueba, una estrategia dudosa en su última parada, cuando paró para poner un neumático duro usado y salió en medio del tráfico, estuvo a punto de echar al traste su victoria.

A 👋 from Alex Palou. pic.twitter.com/sN2F0h0MRC — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) March 29, 2026

Sin embargo, un mal paso por el 'pit' de su rival por el triunfo, el danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren), que perdió más de diez segundos por problemas para cambiar un neumático, dejó sin rival al español.

El estadounidense Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan) cerró el podio.

Con esta victoria, la segunda de la temporada para Palou en cuatro carreras, y la décima en las últimas 21 pruebas, el español suma 154 puntos en la general, dos menos que el líder, Kyle Kirkwood (Andretti Global).

El de Alabama era el primer circuito permanente del calendario, el tipo de trazado favorito de Palou, como dejó claro ayer en la clasificación y este domingo durante la mayor parte de la carrera.

El vigente campeón no tuvo problemas para defender la primera posición en la salida, pese a que optó por el compuesto duro, y abrió progresivamente distancia con respecto al resto de sus perseguidores.

Palou continuó en cabeza después de la primera parada, en la que puso blandos en la vuelta 26, y recuperó el liderato poco después de su tercer paso por el 'pit', en el que volvió al neumático duro en el giro 46.

"Number 13 what?!?" 😂



NTT Pole Award No. 13 for @AlexPalou after he and his @CGRTeams crew got it done in Barber qualifying. pic.twitter.com/BvqPktTYNr — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) March 28, 2026

Por detrás, Lundgaard, que había salido décimo, recibió los dividendos de una estrategia totalmente distinta que le situó en segunda posición a menos de 30 vueltas para el final.

Fue entonces cuando Palou paró de nuevo para poner otro duro usado, pero un fallo de cálculo le hizo salir en pleno tráfico de pilotos doblados, que pelearon con él para recuperar la vuelta perdida.

Lundgaard tenía en su mano el primer puesto; solo una mala parada se lo arrebataría, y eso fue precisamente lo que sucedió a falta de 22 vueltas.

El paso por el 'pit' del danés superó los diecisiete segundos, diez más de lo habitual, después de que los mecánicos tuvieran problemas para cambiar el neumático trasero derecho. Salió en tercera posición, y Palou solo tuvo que llevar a casa el monoplaza para triunfar en Alabama.

"Todo fue muy bien hoy en la carrera al principio, también al final, pero sufrimos un poco con los neumáticos duros usados ​​que tuvimos que utilizar", resumió Palou en declaraciones a Fox tras cruzar la meta.

El mexicano Pato O'Ward, que salía desde la duodécima plaza terminó 17º y cayó a la quinta posición en la general, con 106 puntos.