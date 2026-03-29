Alex Palou ganó por primera vez en Long Beach

Redacción FOX Deportes

Alex Palou consiguió el respiro que necesitaba, además de un trabajo rápido de su equipo de pits de Chip Ganassi Racing, y luego se encaminó con autoridad a la victoria este domingo en el Acura Grand Prix de Long Beach.

Palou logró su tercer triunfo en cinco carreras esta temporada, el número 22 de su carrera y el primero en el prestigioso circuito de Long Beach con el auto No. 10 OpenAI Chip Ganassi Racing Honda, superando en meta al No. 60 SiriusXM/Acura Honda del ganador de la pole, Felix Rosenqvist.

Palou también tomó el liderato del campeonato con 17 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood, en busca de su quinto título y de igualar el récord de cuatro consecutivos.

“Es enorme”, dijo Palou. “Estoy muy orgulloso del trabajo de todos, pero especialmente de este equipo. Increíble finalmente ganar aquí en Long Beach”.

El seis veces campeón de la NTT INDYCAR SERIES, Scott Dixon, completó el podio con su mejor resultado de la temporada en el No. 9 PNC Chip Ganassi Racing Honda, en un día en el que CGR colocó dos autos entre los tres primeros.