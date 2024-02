Las 5 'must' para arrancar la semana

El mes está por terminar y viene cargado de actividad deportiva en diversos frentes. Estas son las 5 noticias que debes saber para iniciar la semana:

Continúan las competencias europeas

Los cuatro duelos pendientes de los octavos de final de la Champions League se disputarán están semana: PSV vs Borussia Dortmund, Inter vs Atlético de Madrid, Porto vs Arsenal y Napoli vs Barcelona. En la Europa League se jugarán las vueltas de los playoffs clasificatorios a los octavos de final.

Jornada doble en la Liga MX

El Clausura 2024 está a punto de llegar a la mitad del camino con Cruz Azul como líder del torneo. Esta semana se disputarán todos los duelos de la Jornada 8 y la mitad de los que corresponden a la 9.

‘Canelo’ Álvarez por fin enfrentará a David Benavidez

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, anunció que en marzo el estadounidense será un rival “mandatario” para el mexicano, por lo que el combate deberá realizarse en 2024, de acuerdo con los lineamientos del CMB. Actualmente, Benavidez es campeón interino de peso supermediano; ‘Canelo’, campeón mundial.

Vuelve la MLS

Todo listo para que arranque la temporada 2024 de la MLS. El partido inaugural lo disputarán Inter Miami vs Real Salt Lake, el miércoles 21 de febrero. Los 14 encuentros restantes se jugarán el fin de semana. En Fox Deportes podrás disfrutar en vivo el duelo entre Los Angeles FC y Seattle Sounders.

Semifinales de la Nations League Femenina

La Liga A del torneo de la UEFA está a punto de conocer a las dos contendientes al título. España se medirá a Países Bajos, mientras que Francia se enfrentará a Alemania. Las ganadoras buscarán coronarse y obtendrán su pase a los Juegos Olímpicos de manera automática.