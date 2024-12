Charlie Woods lleva el talento en la sangre

Charlie Woods, el hijo del golfista Tiger Woods, se anotó su primer hoyo en uno, en el PNC Championship.

El joven de 15 años está compitiendo al lado de su padre en el torneo que une a hijos e hijas con sus padres y madres profesionales de este deporte.

Charlie usó un fierro 7 en el hoyo 4, par 3, del Ritz-Carlton Golf Club para recorrer las 175 yardas que separan la mesa de salida de la bandera.

El chico no se había percatado de la hazaña hasta que sus compañeros de grupo le informaron lo que había sucedido. De hecho, Tiger tampoco vio el hoyo en uno, pero tan pronto lo supo se fundió en un abrazo con su hijo.

