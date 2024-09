Tiger Woods se sometió a una operación en la espalda

El golfista Tiger Woods se sometió este viernes a una nueva operación en la espalda para aliviar el dolor y los espasmos que sufrió durante 2024, informó el ganador de 15 majors.

"Esta mañana Tiger recibió una operación de micro descompresión de la columna lumbar por pinzamiento de un nervio en la parte baja de la espalda", informó el golfista en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La operación fue realizada con éxito por el doctor Sheeraz Qureshi del Hospital de Cirugías Especiales de West Palm Beach.

"La operación se realizó sin problemas, y espero que esto me ayude a aliviar los espasmos en la espalda y el dolor que he sufrido durante la mayoría de 2024", dijo Tiger.

"Estoy ansioso por afrontar la rehabilitación y por prepararme para regresar a las actividades normales, golf incluido", añadió.

Woods, de 48 años, solo disputó cuatro 'grandes' y el Genesis Invitational en la última temporada, sin protagonismo.

