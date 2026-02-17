¿Y ahora?, la cuenta de Instagram de Vinícius Júnior apareció vacía

EFE

El perfil del futbolista brasileño Vinícius Jr, del Real Madrid, apareció este miércoles sin ninguna de las fotos que había subido desde su cuenta de Instagram, ni con la identificativa foto de perfil, en plenas negociaciones para tratar su posible renovación con el club blanco.



El delantero se incorporó el lunes a los entrenamientos del equipo, bajo el mando del nuevo entrenador, José Mourinho, tras su participación con la selección brasileña en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

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Vinícius, que termina contrato con el Real Madrid en junio de 2027, se encuentra tratando su posible prolongación con la entidad, bajo informaciones que apuntan a un presunto interés del Arsenal inglés en su contratación.

Este miércoles, su perfil de la red social Instagram apareció sin ni una sola publicación, aunque ni el jugador ni su entorno han aclarado si se trata de una eliminación voluntaria o un jaqueo de sus redes sociales.

Horas después, el perfil volvió a mostrar las imágenes de Vinícius Jr, así como su foto de perfil con el uniforme del Real Madrid.