Vozinha ya entrenó con Colo Colo y alista su debut

Redacción FOX Deportes

Apenas un día después de ser presentado, Vozinha completó su primer entrenamiento con Colo Colo y ya trabaja para debutar con el conjunto chileno.

El portero caboverdiano, una de las revelaciones de la Copa del Mundo, se sumó al trabajo de gimnasio y posteriormente saltó al campo para entrenar con el resto del plantel.

Sin embargo, su debut tendrá que esperar. Colo Colo recibirá a Unión La Calera el 9 de agosto en la Primera División de Chile, pero La Tercera asegura que el arquero no será considerado para ese encuentro.

Primer día de entrenamiento en La Ruca para Vozinha 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/I59vO1nRUz — Colo-Colo (@ColoColo) August 4, 2026

Según el diario, el técnico Fernando Ortiz busca que el guardameta se adapte al equipo antes de darle minutos, por lo que su estreno podría darse el 16 de agosto frente a O'Higgins.

Colo Colo lidera la Primera División de Chile con 42 puntos, 12 más que Universidad de Chile.