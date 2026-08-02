Vozinha a horas de firmar contrato con Colo Colo

Redacción FOX Deportes

El portero de la Selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, 'Vozinha', emprendió el viaje desde Madrid y llegará la noche de este domingo a Chile para incorporarse a Colo Colo, informó el club.

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Nuestro volante recuerda la emoción de su estreno en el profesionalismo, repasa el camino que lo llevó a cumplir su sueño y habla sobre el presente que vive defendiendo la camiseta de Colo-Colo ⚽️



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El guardameta, de 40 años, arribará a Santiago para concretar su fichaje, luego de varios días de espera debido a la demora en el trámite de su visado y a asuntos personales que debía resolver.

'Vozinha', quien integró el once ideal del Mundial 2026 elaborado por la FIFA con base en la votación de los aficionados, firmará un contrato por seis meses con el líder de la liga chilena, con una opción de renovación por 12 meses para 2027.

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El arquero llega libre al 'Cacique' tras finalizar su vínculo con Chaves, equipo de la segunda división de Portugal.

En redes sociales circuló una fotografía de 'Vozinha' abordando el vuelo con destino a Santiago, donde completará los últimos trámites para cerrar su incorporación.