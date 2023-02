Vinícius Jr. quedó lejos de competir y es el gran ausente en The Best

El brasileño no apareció entre los 26 candidatos, ni en el XI ideal de FIFPRO

Vinícius Jr. ha crecido como futbolista en los últimos años, la temporada pasada se consagró como uno de los mejores tanto en La Liga, como en la Champions League, el brasileño consiguió los dos títulos siendo importante para el Real Madrid, sin embargo, por sorpresa no apareció entre los 26 candidatos a mejor futbolista del mundo y tampoco en el equipo ideal para FIFPRO.

'Vini' se ganó con buenas actuaciones y goles la titularidad en el equipo blanco, una tarea que no todos pueden cumplir, sí lo hizo el '20' del conjunto 'Merengue' que terminó la campaña pasada con 21 goles en 48 partidos entre las dos competencias, su importancia fue tal que Real Madrid levantó la 'Orejona' en París frente a Liverpool con un tanto del brasileño.

Los números del atacante de 22 años superan lo realizado por Neymar quien sí apareció entre los candidatos al premio The Best, los capitanes y seleccionadores nacionales fueron quienes no colocaron al brasileño entre los mejores futbolistas del mundo.

Vinícius Jr. espera tener una revancha en la gala del próximo año, no hay duda que el delantero comienza a exigir un lugar entre los mejores, sus mejores momentos están por venir y no será de extrañar que en unos años aparezca en la terna final porque está haciendo los méritos suficientes y cada vez brilla más con Real Madrid.