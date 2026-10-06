Toda la cobertura del último partido de Lionel Messi con Argentina

Publicación: martes 6 de octubre de 2026

Héctor Cantú

"Gracias, Argentina. Me voy en paz, dejé todo": El video del adiós con voz de Messi

Leo: "thank you for loving me so much" us: ?????????? https://t.co/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

Messi recibe título de doctorado

#SelecciónMayor El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires.



¡Felicitaciones, leyenda! ??? pic.twitter.com/6CursdqtNC — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

Mensaje de Neymar a su gran amigo

Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos…

Hoje é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz.

Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao… pic.twitter.com/XNHpPuBz4M — Neymar Jr (@neymarjr) October 6, 2026

ELa previa del partido

El triste adiós: Lionel Messi se despide de Argentina ante Benín El referente pone fin a más de dos décadas de defender la camiseta de su Selección

Las vitrinas de Leo. La despedida de la Conmebol

Una carrera incomparable ??

Messi ??? pic.twitter.com/WCezC3kqh4 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) October 6, 2026

Benín el último rival de Messi

¿Quién es Benín? El inesperado último rival de Lionel Messi con Argentina La Pulga se prepara para su 'Último Baile' con la selección Argentina

El último entrenamiento de Lionel Messi

Así disfruta Lionel Messi su último entrenamiento con la Selección Argentina

Los grandes rivales de Leo

Los rivales que definieron la historia de Lionel Messi con Argentina Del amargo debut ante Hungría a la gloria en Catar y el adiós frente a Benín.

Lionel Messi, a través de los años

La historia de Lionel Messi con Argentina en fotos

Los técnicos que marcaron la historia de Leo con la Selección

Los técnicos que dirigieron a Lionel Messi con Argentina