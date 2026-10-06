Publicación: martes 6 de octubre de 2026

Héctor Cantú

Toda la cobertura del último partido de Lionel Messi con Argentina

Noticias, homenajes y emociones de la histórica despedida del capitán

"Gracias, Argentina. Me voy en paz, dejé todo": El video del adiós con voz de Messi

Messi recibe título de doctorado

Mensaje de Neymar a su gran amigo

ELa previa del partido

El triste adiós: Lionel Messi se despide de Argentina ante Benín

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El referente pone fin a más de dos décadas de defender la camiseta de su Selección

Las vitrinas de Leo. La despedida de la Conmebol

Benín el último rival de Messi

¿Quién es Benín? El inesperado último rival de Lionel Messi con Argentina

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La Pulga se prepara para su 'Último Baile' con la selección Argentina

El último entrenamiento de Lionel Messi

Así disfruta Lionel Messi su último entrenamiento con la Selección Argentina
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Los grandes rivales de Leo

Los rivales que definieron la historia de Lionel Messi con Argentina

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Del amargo debut ante Hungría a la gloria en Catar y el adiós frente a Benín.

Lionel Messi, a través de los años

La historia de Lionel Messi con Argentina en fotos
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Los técnicos que marcaron la historia de Leo con la Selección

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Los récords que deja Lionel Messi con la Selección Argentina

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El ‘10’ se despide como líder histórico de la ‘Albiceleste’ en partidos y goles

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