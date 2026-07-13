Tim Payne ya vivió su primer día como jugador del Olimpia de Paraguay

Redacción FOX Deportes

El defensor neozelandés Tim Payne vivió este lunes su primer día oficial de actividades institucionales con el Club Olimpia tras arribar a Paraguay.

Luego de su mediática participación en el Mundial 2026, el zaguero acudió a las instalaciones del club para formalizar los protocolos de su contratación. El jugador superó con éxito las revisiones médicas de rigor antes de estampar su firma definitiva.

Durante la tarde de este lunes, el presidente de la entidad franjeada, Rodrigo 'Coto' Nogués, encabezó el acto oficial de presentación para los medios de comunicación. Payne posó formalmente con la camiseta alternativa del 'Decano' y se reveló que portará el dorsal número 4 en esta nueva etapa en Sudamérica.

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📹 El primer día del lateral neozelandés como futbolista del Club.



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📹 The New Zealand full-back's first day at the Club.



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Tras finalizar el protocolo en las oficinas de la directiva, el futbolista tuvo su primer contacto con el cuerpo técnico en la Villa Olimpia. Los encargados de la preparación física establecieron una carga de trabajo diferenciada para evaluar el desgaste acumulado tras su participación mundialista. Se espera que a partir de este martes se integre de lleno a los entrenamientos grupales con el resto del plantel.

Respecto a su estreno oficial, el cuerpo técnico de Olimpia proyecta que el debut de Tim Payne acontezca durante las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026.

CON LA FRANJA PUESTA



🫡¡Comenzó oficialmente el ciclo de Tim Payne en Olimpia! El neozelandés mundialista ya posó con la casaca de Olimpia y jugará con el número 4.



⚪️⚫️Ojo con Tim Payne en el Clausura, en la Sudamericana y en la Copa Paraguay. Lo verás por Tigo Sports😎.



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Si bien el campeonato arranca de manera inminente en la segunda quincena de julio, el estreno del neozelandés dependerá de su velocidad de adaptación y de la llegada de su correspondiente transfer internacional.

La directiva trabaja activamente para tener su habilitación lista de cara a los compromisos del plano local y la Copa Sudamericana.