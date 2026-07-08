Tim Payne ya llegó a Paraguay para reportar con el Olimpia

EFE

El mediático defensor Tim Payne, que disputó el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, llegó este domingo a Paraguay para sumarse a las filas del club Olimpia, informaron medios locales.

"El nuevo jugador del club Olimpia Tim Payne ya se encuentra en el país", indicó en la red social X la radio Ñandutí, que publicó un video del jugador saludando en una zona del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, y está ubicado en la ciudad paraguaya de Luque.

Olimpia de Paraguay confirmó la llegada de Tim Payne La viralidad del defensa neozelandés ya es parte del popular conjunto guaraní

Payne se incorporará al plantel dirigido por el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez luego de disputar los tres partidos de la fase de grupos del Mundial con la selección de Nueva Zelanda, que se despidió del certamen tras terminar cuarta en el Grupo G.

Payne dejó el Wellington Phoenix, de la liga australiana, para recalar en Olimpia, tres veces ganador de la Copa Libertadores y clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde espera rival entre el Vasco da Gama brasileño y el Independiente Medellín colombiano.

El Decano, actual campeón del fútbol paraguayo, también se alista para disputar desde el 24 de julio el torneo Clausura local.

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⚪️⚫️Tim Payne llegó a Paraguay para vestir la casaca de Olimpia a partir de este segundo semestre.



El futbolista de la selección de Nueva Zelanda🇳🇿, que disputó tres partidos en el Mundial 2026, fue anunciado como refuerzo del Decano el pasado 18 de junio.



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El 18 de junio pasado, Olimpia confirmó el fichaje de Payne, que días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto promovido por el influente argentino Valentín Scarsini, más conocido como 'el Scarso'.

El fichaje de Payne también es parte de una estrategia para fortalecer la marca de Olimpia a nivel global, aseguró el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, el 19 de junio pasado.

Nogués dijo entonces que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo extender el fichaje por otro año.