Tim Payne y su primer gol con el Olimpia de Paraguay

Héctor Cantú

Tim Payne, uno de los jugadores con mayor popularidad en el Mundial 2026 que recién terminó, marcó su primer gol con el Olimpia de Paraguay.

El neozelandés, quien cobró relevancia gracias a las redes sociales en el pasado Mundial, vio sus primeros minutos en la goleada por 5-0 de Olimpia sobre Rubio Ñu.

Tim Payne, en el XI de los más infravalorados del Mundial 2026

Payne, quien apenas jugó 21 minutos luego e entrar de cambio, fue el encargado de poner el quinto tanto del partido con un disparo de larga distancia que redondeó la fiesta para El Decano.

⚽️¡QUÉ GOLAZO! Tim Payne debutó con la camiseta franjeada y en pocos minutos marcó este golazo.



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Olimpia, ya con Payne en su plantilla no había ganado en el campeonato local hasta este encuentro luego de haber sido superado por Libertad y Nacional en los dos primeros encuentros del Clausura 2026.

Payne no había marcado gol en todo lo que va del 2026, por lo que el logro cobra mayor relevancia sobre la cancha.

El siguiente duelo de Payne y el Olimpia será el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana ante Vasco da Gama.