Publicación: martes 16 de junio de 2026

Héctor Cantú

¿Tim Payne en la Copa Libertadores? por lo pronto ya tiene nuevo equipo

La sensación de la Copa del Mundo 2026 ya encontró un nuevo club

El jugador sensación de la Copa Mundial 2026, Tim Payne, tiene nuevo equipo en su carrera profesional y una vez terminada su participación en el torneo, viajará a su nuevo destino.

Payne, quien jugó todo el partido inaugural del Mundial donde Nueva Zelanda empató 2-2 ante Irán, habría llegado a un acuerdo para jugar con el Olimpia de Paraguay en la siguiente temporada.

Tim Payne, el jugador más viral de la actualidad, hizo su debut mundialista

Tim Payne debutó en el Mundial de 2026 como titular con la selección de Nueva Zelanda ante Irán.
El defensor disputó sus primeros minutos en una Copa del Mundo de la FIFA a la edad de 32 años.
Jugó el partido de su estreno mundialista vistiendo la camiseta con el dorsal número 2 de los All Whites.
Payne se hizo viral porque el influencer argentino Valen Scarsini lo señaló en un video como el jugador menos conocido del torneo.
Su cuenta de Instagram explotó de forma viral sumando millones de seguidores en pocos días y superando la población de su país.
El escenario del primer encuentro mundialista en la carrera del futbolista neozelandés fue la ciudad de Los Ángeles.
El furor digital por Payne convirtió a Nueva Zelanda en el equipo de culto favorito para miles de aficionados latinoamericanos.

El ‘equipo de la O’ habría logrado un fichaje con alto impacto mediático que también podría resultar benéfico en la parte deportiva, al sumar a su proyecto a Tm Payne, el jugador que se volvió viral antes de que iniciara la Copa del Mundo.

El Olimpia de Paraguay recientemente se coronó en el torneo Apertura 2026 para lograr el título 48 en su historia en la Primera División de Paraguay.

Tim Payne, en el XI de los más infravalorados del Mundial 2026

Portero: Johnny Placide (Haití). Valor: 150 mil euros
Defensa: Tim Ream (Estados Unidos)
Defensa: Ricardo Adé (Haití). LDU Quito. Valor:300 mil euros
Defensa: Yuto Nagatomo (Japón). FC Tokyo. Valor: 100 mil euros
Defensa: Tim Payne (Nueva Zelanda). Wellington Phoenix F. C. Valor: 350 mil euros
Mediocampista: Jonathan Osorio (Canadá). Toronto FC. Valor:
Mediocampista: Aaron Tshibola (RCD Congo) Kilmarnock FC. Valor: 150 mil euros
Mediocampista: Vladimír Darida (Chequia) Valor: 375 mil euros
Delantero: Alberto Quintero (Panamá). CD Plaza Amador. Valor: 75 mil euros
Delantero: José Fajardo (Panamá). CD. Universitad Católica Valor: 600 mil euros
Delantero: Mathew Leckie (Australia). Melbourne City FC. Valor:300 mil euros

Tim Payne jugará así la Copa Libertadores luego del campeonato reciente del Olimpia.

Esta será su tercera aventura profesional fuera de su país luego de que en el pasado jugó en el futbol inglés con el Blackburn y en Estados Unidos con el Portland 2, equipo filial del club de la MLS.

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