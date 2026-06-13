¿Tim Payne en la Copa Libertadores? por lo pronto ya tiene nuevo equipo

Héctor Cantú

El jugador sensación de la Copa Mundial 2026, Tim Payne, tiene nuevo equipo en su carrera profesional y una vez terminada su participación en el torneo, viajará a su nuevo destino.

Payne, quien jugó todo el partido inaugural del Mundial donde Nueva Zelanda empató 2-2 ante Irán, habría llegado a un acuerdo para jugar con el Olimpia de Paraguay en la siguiente temporada.

Tim Payne, el jugador más viral de la actualidad, hizo su debut mundialista

El ‘equipo de la O’ habría logrado un fichaje con alto impacto mediático que también podría resultar benéfico en la parte deportiva, al sumar a su proyecto a Tm Payne, el jugador que se volvió viral antes de que iniciara la Copa del Mundo.

El Olimpia de Paraguay recientemente se coronó en el torneo Apertura 2026 para lograr el título 48 en su historia en la Primera División de Paraguay.

Tim Payne, en el XI de los más infravalorados del Mundial 2026

Tim Payne jugará así la Copa Libertadores luego del campeonato reciente del Olimpia.

Esta será su tercera aventura profesional fuera de su país luego de que en el pasado jugó en el futbol inglés con el Blackburn y en Estados Unidos con el Portland 2, equipo filial del club de la MLS.