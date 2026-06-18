Tim Payne en el Olimpia, ¿golpe futbolístico o mediático?

EFE

El presidente del Club Olimpia, Rodrigo Nogués, dijo este viernes que el fichaje del mediático defensor Tim Payne, que disputa el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, tiene como "idea" fortalecer la marca del equipo paraguayo a nivel global.

"Obviamente para nosotros, no lo vamos a esconder, no lo vamos a negar, (el fichaje) tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global, la idea es fortalecer nuestra marca a nivel global", dijo Nogués a periodistas.

Nueva Zelanda y Paraguay.



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Del otro lado del mundo, al Club más glorioso del Paraguay.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐜𝐚𝐧𝐨, 𝐓𝐈𝐌! 💪🏻



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New Zealand and Paraguay.



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From the other side of the world, to the most glorious Club in Paraguay.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞… pic.twitter.com/OMEp3cpFvC — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 18, 2026

Olimpia hizo oficial el jueves la contratación de Payne, que antes del arranque del Mundial ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto que lanzó el influenciador argentino Valentín Scarsini, más conocido como 'El Scarso'.

Nogués explicó que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo tres veces ganador de la Copa Libertadores extender el fichaje por otro año.

Asimismo, adelantó que el defensor se incorporará al cuadro que dirige el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez una semana después del fin de la Copa del Mundo.

Go well in Paraguay, Payney.



Payne leaves the Phoenix as the seventh most capped player in club history, having made 149 appearances since arriving in 2019.



Thanks for everything, Tim. Wellington will miss you. pic.twitter.com/ZrtOmNlcXW — Wellington Phoenix 🔥 (@WgtnPhoenixFC) June 18, 2026

El club neozelandés Wellington Phoenix, que disputa la liga australiana, conserva el 30 % de la ficha de Payne.

Payne debutó el lunes en la máxima cita del fútbol en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.

Entonces, el jugador de 32 años disputó 78 minutos y cometió una falta en ese partido, en el que no ofreció jugadas destacadas en ninguna de las áreas.

Payne juega habitualmente como lateral derecho, aunque también puede actuar como central, y debutó con la selección con apenas 18 años, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.