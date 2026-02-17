¡Sin secretos! quieren castigar a los jugadores que se tapen la boca al hablar

Héctor Cantú

El ‘caso Vinícius Jr’ tendría más repercusiones más allá de la investigación que ha iniciado la UEFA por presuntos insultos racistas sobre el jugador del Real Madrid durante el partido ante el Benfica.

Ahora, se podría sancionar a aquellos futbolistas que insistan en cubrirse la boca a la hora de hablar dentro de la cancha, ya sea para referirse a un compañero, rival o algún miembro del cuerpo arbitral.

La propuesta llega desde la Comisión del Jugador de la FIFA, quienes intentan, con esta medida, erradicar los insultos y sobre todo los actos de racismo entre rivales.

“Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca. Una cosa es hablar de táctica con tus compañeros o tener una discusión informal, pero claramente había odio entre los jugadores, especialmente de uno a otro. Tal vez necesitamos sancionar este tipo de comportamiento, ya sea que te pongas las manos delante de la boca o que te cubras con tu camiseta como lo hizo Prestianni”, aseguró Mikaël Silvestre, miembro de la citada comisión.

Vinícius Júnior se quejó de que el futbolista argentino Gianluca Prestianni del Benfica le habría dicho “mono”, mientras se cubría la boca con la camiseta, algo que el propio futbolista del Benfica desmintió.

La UEFA ha determinado a un inspector de ética, quien se encargará de recabar las pruebas necesarias y realizar la investigación pertinente para determinar si Prestianni puede ser sancionado severamente por la UEFA.