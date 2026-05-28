Sin Mohamed Salah, Egipto pasó el examen ante Rusia

Redacción FOX Deportes

La Selección de Egipto dio un paso importante en su preparación rumbo al Mundial de 2026 tras vencer 1-0 a Rusia este jueves en El Cairo. El único gol del encuentro llegó al minuto 65 por conducto de Mostafa Mohamed, quien apareció con un remate de cabeza para romper el cero en un duelo de pocas oportunidades, pero de alta intensidad.

El conjunto egipcio afrontó este compromiso como parte de su puesta a punto antes de debutar en la Copa del Mundo, donde compartirá el Grupo G con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán.

The Pharaohs Win 🇪🇬

Full Time of the New Capital Cup 🏆#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/ETablmakkS — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) May 28, 2026

La escuadra africana presentó de inicio a Omar Marmoush y también celebró el regreso del defensor Mohamed Abdelmoneim, quien volvió a la actividad tras una larga lesión. Mohamed Salah no vio minutos luego de reincorporarse apenas un día antes tras el cierre de su etapa con Liverpool.

Para Rusia, este amistoso representó otra oportunidad de mantener actividad internacional pese a continuar alejada de las competencias oficiales organizadas por FIFA y UEFA.

El equipo europeo intentó competir desde la posesión y buscó generar peligro con Aleksandr Golovin como principal referencia ofensiva, aunque le costó encontrar claridad en el último tercio del campo frente a una defensa egipcia ordenada.

Egipto aprovechó el apoyo de su afición y realizó múltiples modificaciones durante el partido para observar variantes de cara al verano mundialista.

El triunfo dejó buenas sensaciones para los dirigidos por Hossam Hassan, que todavía tendrán otro amistoso frente a Brasil antes de iniciar oficialmente su aventura en la Copa del Mundo 2026. Rusia, por su parte, sumó un nuevo ensayo internacional en medio de su complejo panorama competitivo.