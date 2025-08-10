Publicación: lunes 11 de agosto de 2025

EFE

¡Se casa! Cristiano Ronaldo anuncia que irá al altar

El gran ídolo portugués ha anunciado su próxima boda

El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente española Georgina Rodríguez anunciaron este lunes a través de las redes sociales que se casan tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, muestra una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La publicación ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes en la publicación.

El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la 'influencer', juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el 'reality' de Rodríguez 'Soy Georgina' de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

20 años con Portugal y Cristiano Ronaldo sigue anotando

Cristiano Ronaldo marcó el segundo tanto de Portugal ante Polonia desde el manchón penal.
El tanto significó el gol #134 con la selección y el #909 de su carrera como profesional.
En el cierre del partido asistió a Pedro Neto en el cuarto gol de los lusos.
Sin embargo, la anotación más vistosa llegó al 87’ cuando se alzó para sacar una chilena y marcar el quinto de Portugal.
Con ello, CR7 llegó a 135 tantos con la selección y 910 en su cuenta total.
Además, se convirtió en el jugador que más partidos ha ganado con una selección absoluta.
Cristiano superó por un día a Pepe como el jugador más longevo en marcar con Portugal, a los 39 años y 284 días.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones. Finalmente ha sido este lunes cuando han hecho oficial el anuncio, aunque no han dado más detalles del momento o compartido datos de cuándo y dónde será el enlace.

