Se acabó la paciencia para Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro

EFE

El Atlético Mineiro anunció este jueves la destitución del técnico argentino Jorge Sampaoli, tras un mal arranque de temporada, según informó el club brasileño.

"Jorge Sampaoli ya no es el entrenador del Atlético Mineiro. Después de una reunión en la 'Cidade do Galo', en la tarde de este jueves, las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico", señaló el conjunto de Belo Horizonte en sus redes sociales.

La salida del entrenador se produce un día después de que el Mineiro empatara en casa contra el recién ascendido Remo (3-3), en la tercera jornada del Campeonato Brasileño.

El cuadro albinegro, que ha hecho un gran esfuerzo para reforzarse en este último mercado de fichajes, aún no sabe lo que es ganar en esta Liga, con un balance de dos empates y una derrota que lo han situado al borde de la zona de descenso.

"El club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales", expresó la directiva en la nota.

El exseleccionador de Chile y Argentina finiquita así su segunda etapa en el Atlético Mineiro, que empezó en el pasado mes de septiembre.

En este tiempo, el equipo alcanzó la final de la Copa Sudamericana, que, sin embargo, perdió en la tanda de penaltis ante el Lanús argentino, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Además de dirigir al Mineiro, Sampaoli también ha dirigido a los brasileños Santos y Flamengo.