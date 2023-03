Santiago Giménez podría no jugar ante Volendam

El mexicano Santiago Giménez estaba listo para jugar en la Europa League ante el Shakhtar Donestk, sin embargo, durante el calentamiento sintió una molestia y el director técnico del Feyenoord, Arne Slot, decidió prescindir de él.

"La lesión de Giménez no fue grave, de lo contrario no habría participado en el calentamiento. Se me acercó (Giménez) y me dijo que le molestaba el tendón de la corva, entonces le dije que no lo iba a alinear. Me gustaría poder contar con él en la fase final de la temporada".

We’re back in Rotterdam. 🇳🇱



Op naar zondag 20:00 uur:

𝐅𝐞𝐲𝐞𝐧𝐨𝐨𝐫𝐝 – 𝐅𝐂 𝐕𝐨𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐦#feyvol — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 10, 2023

Y agregó: "El personal médico vino a decirme eso. Luego, inmediatamente caminé hacia el campo para preguntar '¿Qué sientes y cómo lo experimentas tú mismo?' Él me dice que no se siente del todo bien, es un pequeño riesgo"

El propio entrenador aseguró que prefiere guardar al mexicano para los juegos finales y podría no utilizarlo este domingo ante el Volendam.

Sevilla quiere a Santiago Giménez y lo quiere ya ¿No es mejor para el mexicano quedarse una temporada más en Europa?

"No quiero correr ese riesgo en absoluto en la fase final de la temporada que se acerca y solo tenemos dos delanteros. Entonces, no puedes permitir que uno de los dos delanteros se lesione hoy".