Ronaldo: "Que el mundo acepte que Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos"

Héctor Cantú

La actuación que completó Lionel Messi en su debut ante Argelia en el Mundial 2026 ha puesto al mundo de cabeza y reavivado el debate sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos.

Ha sido Ronaldo Nazario, exestrella de Brasil, quien ha salido al paso a decantarse por el capitán argentino, una postura que extraña por su nacionalidad brasileña y por su pasado madridista.

Las cifras que dejó Lionel Messi en su espectacular partido ante Argelia

“Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, dijo el campeón del mundo con Brasil en 2002.

La declaración llega luego de que Messi completara su primer triplete en una Copa del Mundo en el mismo partido donde se consagró como el primer futbolista en jugar seis ediciones del Mundial y sumar la mayor cantidad de apariciones en el torneo.