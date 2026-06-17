Publicación: miércoles 17 de junio de 2026

Héctor Cantú

Ronaldo: "Que el mundo acepte que Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos"

El astro brasileño se rinde ante las cifras de la 'Pulga' tras su debut en el Mundial

La actuación que completó Lionel Messi en su debut ante Argelia en el Mundial 2026 ha puesto al mundo de cabeza y reavivado el debate sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos.

Ha sido Ronaldo Nazario, exestrella de Brasil, quien ha salido al paso a decantarse por el capitán argentino, una postura que extraña por su nacionalidad brasileña y por su pasado madridista.

Las cifras que dejó Lionel Messi en su espectacular partido ante Argelia

Leo Messi marcó su primer triplete en Copas del Mundo, justo en el partido que marcó el inicio de su sexta aparición en un Mundial.
Se convirtió en el jugador más veterano de la historia en marcar un triplete en Copa del Mundo con 38 años y 357 días. Superó también a Cristiano Ronaldo.
12 de los 16 goles conseguidos hasta el momento han sido de pierna izquierda. El resto, con la derecha.
Messi completó el 'póker' de tripletes en una Copa del Mundo, Todos han sido de jugadores argentinos.
Messi igualó los 16 tantos de Miroslav Klose como el máximo anotador en los Mundiales.
Con el triplete, Messi marcó por quinto partido consecutivo en una Copa del Mundo.
Lionel Messi superó los registros de Pelé en cuanto a productividad goleadora con 24 tantos. 16 goles y 8 asistencias.
Es el segundo jugador que marca un triplete como vigente campeón del mundo. El primero fue Mbappe
Argelia se convirtió en la onceava selección a la que Messi le marca en una Copa del Mundo.
Y todo estos récords los rompió en tan solo 80 minutos de juego, antes de ser sustituido por Nico Paz.

“Cada vez que Messi pisa el césped, lo demás se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que es el mejor jugador de todos los tiempos”, dijo el campeón del mundo con Brasil en 2002.

La declaración llega luego de que Messi completara su primer triplete en una Copa del Mundo en el mismo partido donde se consagró como el primer futbolista en jugar seis ediciones del Mundial y sumar la mayor cantidad de apariciones en el torneo.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS