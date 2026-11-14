Romario pide la cabeza de Carlo Ancelotti tras la derrota de Brasil en Singapur

Redacción FOX Deportes

Romario explotó contra Carlo Ancelotti después de la derrota 3-2 de Brasil ante Japón y exigió su salida de la selección. El exdelantero del Barcelona y actual senador brasileño cuestionó la continuidad del entrenador italiano al frente de la ‘Canarinha’ y lanzó un mensaje contundente a través de sus redes sociales.

“¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate”, escribió Romario en una extensa publicación en la que dejó clara su postura sobre el futuro del seleccionador, a quien considera responsable de una situación que podría comprometer las aspiraciones de Brasil.

El campeón del mundo reconoció la trayectoria de Ancelotti y lo calificó como “uno de los grandes entrenadores” del futbol mundial, pero aseguró que su éxito está ligado al trabajo en clubes y no a su etapa con Brasil. “Regresa a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la Selección Brasileña no puede seguir corriendo el riesgo”, sentenció.

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Romario también dirigió sus críticas al presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, Samir Xaúd, a quien pidió demostrar que tiene “la valentía de tomar una decisión”. El exfutbolista considera que la directiva debe intervenir para cambiar el rumbo de la selección antes de que sea demasiado tarde.

“Ya pasamos demasiada vergüenza y no podemos arriesgarnos a tirar otro Mundial a la basura”, advirtió Romário, quien dejó claro que su preocupación va más allá de la derrota ante Japón. El exdelantero no solo pidió la salida de Ancelotti, también exigió una reacción inmediata de la dirigencia para evitar que Brasil vuelva a quedarse lejos de sus objetivos internacionales.