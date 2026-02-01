Romario anunció la primera edición del Mundial de Leyendas

EFE

Río de Janeiro albergará este año la primera edición del World Legends Cup, el Mundial de Leyendas cuyo título será disputado por 160 figuras de 8 países, entre las que destacan el brasileño Romário, el español Carles Puyol, el argentino Sergio Agüero y el francés Thierry Henry.

El nuevo torneo mundial, cuyas próximas ediciones ya fueron asignadas a Arabia Saudita, China y Estados Unidos, intentará reunir a algunos de los mayores ídolos del futbol mundial para que las nuevas generaciones puedan conocerlos y las antiguas recordarlos, anunciaron este lunes sus organizadores en una rueda de prensa.

"No será solo una exhibición. También será una competición y los jugadores que ya aceptaron la invitación han dicho que están muy entusiasmados por volver a competir y por la posibilidad de disputar un título mundial", afirmó el fundador y presidente del World Legends Cup, el empresario saudí Nasr Jawid Buyadi.

Pese a que aún no fue definida la fecha de la edición de este año -lo más probable es que sea en el segundo semestre- ya quedó acordado que los siete partidos eliminatorios serán jugados en el estadio olímpico Nilton Santos y la final en el Maracaná.

Los competidores en la primera edición serán Argentina, capitaneada por Sergio Agüero y entrenada por Gabriel Batistuta; Brasil, comandada por Cafú y con Zico en el banquillo; España, que tendrá a Carlos Puyol como capitán y Fernando Hierro como estratega, y Francia, con Thierry Henry como capitán y Patrick Vieira como técnico.

Completan la lista Italia, capitaneada por Gianluigi Buffon y entrenada por Paolo Maldini; Países Bajos, con Clarence Seedorf comandando en la cancha y Ruud Gullit en el banquillo; Arabia Saudita, cuyo capitán será Yasser Al-Qahtani y el técnico Majed Abdullah; y Nigeria, liderada por Nwankwo Kanu y con Khalilou Fadiga en el banquillo.

Según las reglas del torneo, los partidos serán de 60 minutos (dos tiempos de 30 minutos) con once jugadores en la cancha y otros nueve en el banquillo, pero las sustituciones no tendrán límite.

"Es muy especial para los que ya jugamos futbol tener la oportunidad de disputar un Mundial como este. Estoy muy feliz de ser uno de los brasileños que tendrá la oportunidad de volver a la cancha para hacer lo que más me gusta, que es jugar futbol, especialmente en mi ciudad y en el Maracaná", afirmó Romário.