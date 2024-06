Roberto Baggio fue asaltado y herido en su casa

#NEWS - Roberto #Baggio: grazie per l'affetto, ora superare la paura



Il Divin Codino rapinato in casa durante #SpagnaItalia

Ha tentato di fermare i malviventi ma è stato colpito alla testa

Il Pallone d'oro e i familiari chiusi in una stanza, mentre la banda agiva#RobyBaggio pic.twitter.com/7owkHGtX7e