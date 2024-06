Italia, decepcionada de sí misma: "España fue un equipo, nosotros no"

Más allá de lo corto del marcador (1-0 a favor de España), hubo una amplia diferencia entre 'La Roja' e Italia, por ejemplo, a diferencia de su rival, la 'Azzurra' nunca jugó como equipo y por momentos, le faltó personalidad.

Así lo analizó el seleccionador italiano Luciano Spaletti:

"Ante estos equipos siempre es difícil y hay que cambiar la mentalidad del equipo porque hay que correr mucho y tener más precisión en el pase".

El técnico reconoció la superioridad de España y lamentó no poder enseñar a sus jugadres a jugar alejados del balón, pues no es parte de su filosofía. Además, reconoció que el resultado pudo ser más abultado que ese 1-0 en contra por un autogol.

"Hoy la diferencia fue mucho más amplia que el marcador. Fuimos siempre un equipo muy largo y ellos nos crearon problemas más allá del resultado Cuando no puedes estar juntos, sin poder jugar entre líneas no debes tener tanta prisa por jugar a la espalda de la defensa rival. Nunca pudimos jugar cortos ni un fútbol fluido y cuando recuperaos la pelota tuvimos dificultades para jugar. España nos quitó el balón y cundo teníamos la posesión nos equivocamos en muchos pases fáciles. Nos faltó un buena salida de balón y nos equivocamos en pases fáciles", analizó.

Cuidado, Italia aún podría quedar eliminado de la Eurocopa Así el panorama de la 'Azzurra' para el último partido de la fase de grupos

"Ellos fueron un equipo y nosotros no logramos serlo. Merecieron ganar por más diferencia. Es consecuencia de regalar con futbolistas que no dan la talla y se convierte todo en más difícil porque ellos saben aprovechar los espacios. Si hay un par de jugadores que no están para nada en el partido, das posibilidades de hacerse por completo con el partido y jugar cómodo al rival. Pero fue culpa de todo el equipo, más allá de un nivel mas bajo de dos o tres jugadores", sentenció.

Italia se juega su pase a los octavos de final de la Eurocopa ante Croacia el lunes 24 de junio.