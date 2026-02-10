¿Recuerdan a Óscar García? Dirigirá en la filial del Ajax

EFE

El español Óscar García es el nuevo entrenador del Jong Ajax, equipo sub-23 del club neerlandés, adonde llega de la mano de Jordi Cruyff, su nuevo director deportivo.

El hijo de Johan Cruyff ya llamó a Óscar, con el que coincidió en el vestuario del Barcelona en su etapa como jugador, para entrenar al Maccabi Tel Aviv cuando fue nombrado director deportivo de la entidad israelí.

En su paso por la Liga MX, García dirigió 12 partidos (de los cuales ganó cinco) y su salida fue más un daño colateral tras la limpia que hizo el club, que dejó de confiar en la directiva española (en marzo de 2025) que trajo a García.

Y ahora ofrece un nuevo proyecto al técnico de Sabadell, que además de al Maccabi también ha entrenado a Brighton & Hove Albion, Watford, Salzburgo, Celta de Vigo, Stade Reims y Chivas.

Chivas cesó a Oscar García horas antes del juego ante Pumas El español, que sufrió un problema de salud, fue despedido del Guadalajara

"Óscar y yo nos conocemos bien. Y lo que es más importante, entiendo su visión del futbol. También es importante para su papel en el Jong Ajax que haya jugado en la cantera del Barcelona y que haya sido entrenador de su equipo juvenil", explicó Jordi Cruyff en unas declaraciones difundidas por el club neerlandés en su página web.

El nuevo director deportivo del Ajax considera que, con el nombramiento de Óscar García, está "elevando el listón" para el desarrollo de nuevos talentos y "demostrando que el Jong Ajax es un equipo importante para el club".

Y es que el catalán se ha destacado como un técnico con una dilatada y exitosa experiencia en lo referente al talento joven, ya que bajo sus órdenes han explotado futbolistas como Hugo Ekitike, Upamecano, Folarin Balogun o Gabri Veiga, entre otros.