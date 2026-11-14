Raphinha y Carlo Ancelotti fueron expulsados en el Japón-Brasil

EFE

El tiempo añadido del encuentro amistoso entre Brasil y Japón se transformó en un auténtico polvorín, culminando con las expulsiones directas del técnico Carlo Ancelotti y del delantero Raphinha.

Ambos vieron la tarjeta roja tras una airada protesta colectiva desde el banquillo, reclamando una supuesta falta previa sobre João Gomes en la jugada del agónico tercer gol nipón.

??? ¡BRASIL NO LIBERA A RAPHINHA!



?️Rodrigo Caetano, director ejecutivo de la CBF, lo confirma:



? "Raphinha permanecerá con nosotros, no tiene sentido, es uno de nuestros líderes". pic.twitter.com/w3hzTQVbYA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 14, 2026

Ese tanto de Tatsuhiro Sakamoto al minuto 91 selló una dolorosa derrota por 3-2 para el combinado sudamericano. A pesar de la reacción liderada por Vinícius Júnior con un doblete, la Canarinha volvió a dejar en evidencia graves problemas defensivos y una fragilidad colectiva que el cuadro asiático supo capitalizar a lo largo del compromiso.

Pese a haber visto la cartulina roja en este duelo de preparación, Raphinha no hará las maletas de inmediato para regresar a la Ciudad Condal. El extremo del FC Barcelona se mantendrá concentrado bajo las órdenes del cuerpo técnico con la disciplina de la selección brasileña de cara a los siguientes retos de la fecha FIFA.

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Raphinha features in the international friendly between Japan and Brazil (3-2).



? @CBF_Futebol @rafaribeirorio pic.twitter.com/aWcAwqLZIJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 14, 2026

Para sus próximos compromisos en esta ventana internacional, la selección de Brasil se medirá ante Singapur el 17 de noviembre, mientras que el combinado de Japón cerrará su participación recibiendo a Paraguay en la misma fecha.