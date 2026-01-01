¿Quién es Rafael Durán, el primer mexicano que hizo gol en 2026?

Enrique Gómez

Un mexicano anotó uno de los primeros goles del año nuevo en el futbol profesional.

Rafael Durán marcó un golazo en Australia y le dio la victoria a su equipo, mientras en el continente americano seguían los festejos por la llegada del 2026.

A la media noche de California, empezó a jugarse la Jornada 10 de la liga australiana, donde el Macarthur FC visitó al Western Sydney Wanderers y se llevó la victoria a domicilio gracias a una gran anotación del exjugador del Atlante, quien arribó al club en octubre de 2025 y ya tiene dos goles.

¿Quién es Rafael Durán y por qué juega al otro lado del mundo?

· Delantero de 28 años que juega en el Macarthur FC

· Nació en Guadalajara, pero debutó en Primera con Tigres en 2018

· Tiene 29 partidos en la Liga MX y 145 encuentros en la Liga de Expansión

· Su último club fue el Atlante y en el Clausura 2025 fue titular

· En el Apertura no vio minutos y buscó su salida del club

· Debutó en la A-League el 17 de octubre y anotó su primer gol en diciembre

TOP BINS - What a special strike from Rafa Duran 🎯😮‍💨💥 Talk about starting 2026 with a bang!



It’s an utterly brilliant hit from the Mexican to open the scoring in Western Sydney 👌



Stream #WSWvMAC live now on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/8otQF5IpNZ — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) January 1, 2026

¿Cómo fue el primer gol mexicano del 2026?

Durán recibió un pase retrasado en la esquina derecha del área grande. El mexicano dejó entrar el balón, le dio un toque para acomodarlo (lo suficiente para evitar que lo robara el defensa) y desde ahí sacó una curva que se anidó justo debajo de la horquilla del poste más lejano. Perfección de gol de bandera.

A los 41 minutos cayó el único gol del encuentro y Rafa se convirtió en el primer futbolista mexicano en anotar gol en 2026 al hacerlo en el primer día del año. Raúl Jiménez estuvo cerca de hacerlo también, sin embargo, su cabezazo picado con el Fulham pegó en el travesaño en el duelo contra el Crystal Palace.

Por ahora, el Macarthur FC marcha en cuarto lugar con 18 puntos, dos menos que el líder, pero, quién sabe, si el tapatío Durán sigue encendido, quizá pueda aspirar al primer título de liga de su historia.