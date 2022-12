¿Por qué Pelé siempre se quedó en Santos? La respuesta es muy simple: por amor

¿Por qué Pelé nunca jugó en Europa? La respuesta es muy simple: por amor.

Ir en contra de lo que uno quiere se paga caro en la vida y Pelé estuvo por siempre libre de esa penitencia. Como el ‘Rey’ que era, siempre hizo su voluntad en el futbol, dentro de la cancha, claro, pero también fuera de ella. Jugar en el Santos, vivir junto a su familia cerca de la playa era la felicidad misma para él y el exfutbolista siempre le fue leal a su corazón y a sus ideales.

El futbol nunca le exigió que hiciera su maestría en el extranjero, pues la pelota ya lo había elegido como su amo legítimo. El futbol ideal no se practicaba del otro lado del Atlántico, sino al lado del nacido en Minas Gerais en octubre de 1940. El mejor del mundo no estuvo en Europa, sino dando alegrías en Brasil bajo el nombre de pila de Edson Arantes do Nascimento.

No hay que asumir nada, él mismo explicó por qué prefirió quedarse en el equipo de sus amores en lugar de salir al extranjero a explorar nuevas formas de jugar y medirse con los mejores del mundo.

“Siempre me preguntan por qué nunca jugué en Europa. Me sentía muy bien en Brasil y Santos era el equipo de mi vida. Únicamente en el final de mi carrera acepté jugar en el Cosmos, en una ciudad como Nueva York como una experiencia para promover el futbol. Además, hicimos clínicas para niños y aprendí inglés, si no, nunca hubiera salido de Brasil”, dijo en una entrevista para The Telegraph.

Incluso su decisión de jugar en Estados Unidos también lo hizo por amor al deporte y a su familia, pues quería evitar problemas económicos. El rey deseaba vivir un tiempo en Nueva York y corresponderle a su adorado deporte con una misión casi evangelizadora hacia el otro lado del continente.

Cuando las cosas se hacen por amor, no hay equivocaciones y Pelé siempre estuvo seguro de continuar en el Santos, donde lo ganó todo y maravilló tanto que hasta el Padre Tiempo le dio mayor licencia en la cancha que al resto de sus compañeros, junto a los que construyó una equipo de época.

El legendario delantero admitió que Real Madrid y AC Milan fueron los equipos que más insistieron por él, pero su respuesta era la misma: “es un honor para mí que quieran que juegue con ustedes, pero me encanta el arroz con frijoles que prepara mi mamá. Me siento muy cómodo en Brasil, viviendo al lado de mis padres en la playa y a 25 grados ¿Qué más puedo pedir?”

Cómo le hubiera ido a Pelé es uno de esos misterios que le darán siempre sabor a la historia humana, pero sabemos cómo le fue en Santos de 1957 a 1974: 767 goles en 831 partidos oficiales.

En total, Pelé hizo más de mil goles en partidos con Santos y varios de ellos fueron antes los mejores equipos internacionales. Es decir, el ‘Rey’ avasalló a Europa y a todo el mundo y lo hizo por amor.