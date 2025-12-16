¿Por qué Cristiano Ronaldo no pudo votar en el premio The Best?

Héctor Cantú

Ousmane Dembélé se ha convertido en el primer jugador francés en conseguir el premio The Best que entrega la FIFA al mejor jugador del mundo en el año en curso.

Periodistas, técnicos y capitanes de las selecciones adheridas a la FIFA determinaron mediante sus votos a los grandes ganadores de la noche donde el PSG se llevó los reflectores.

Sin embargo, hubo un voto ausente que llamó poderosamente la atención: el de Cristiano Ronaldo. El referente de Portugal se quedó sin votar en esta edición de los premios The Best.

La razón obedece a que una sanción le impidió ser el capitán de Portugal en la goleada de 9-1 ante Armenia. Su lugar lo ocupó Bernardo Silva, por lo que fue él el encargado de votar como capitán del equipo lusitano.

Bernardo Silva votó en primer lugar por su compañero de selección Vitinha. Después lo hizo por Nunco Mendes y dejó en tercer lugar a Ousmane Dembélé.

Por su parte, el entrenador de la selección, Roberto Martínez, colocó en primer sitio a Mendes, en segundo a su pupilo Vitinha y dio su voto del tercer lugar a Lamine Yamal del Barcelona.

Cristiano Ronaldo, quien ganó en dos ocasiones este galardón, quedó fuera de los nominados al The Best en su edición 2025.